مجتمع
“الغارديانات”… قوانين الغاب
يفرضون تسعيرات خاصة ويعنفون أصحاب السيارات ويشترطون غسلها قبل ركنها يعاني سكان البيضاء العديد من مظاهر الفوضى والعشوائية، التي تجعل حياتهم داخل هذه المدينة “الميتروبولية” معاناة يومية حقيقية. ولعل التعامل اليومي مع “الغارديانات” واحد من أقبح هذه المظاهر. فهؤلاء “الكائنات” التي تنبعث من كل مكان، تفرض تسعيرتهاأكمل القراءة »
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