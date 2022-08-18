الرياضة
ميلان يجدد محاولة ضم زياش
الدولي المغربي خارج اهتمامات توخيل ذكرت الصحف الإنجليزية، أن ميلان يقوم بمحاولة أخيرة من أجل إقناع تشيلسي بتسريح الدولي المغربي حكيم زياش، معارا إلى نهاية الموسم الرياضي. وأوضحت الصحف ذاتها أن ميلان تخلى عن صفقة ضم زياش في البداية، بعد رفض تشيلسي لبعض الشروط في بنود العقد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا