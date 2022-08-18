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الرياضة

ميلان يجدد محاولة ضم زياش

منذ 3 دقائق
الدولي المغربي خارج اهتمامات توخيل ذكرت الصحف الإنجليزية، أن ميلان يقوم بمحاولة أخيرة من أجل إقناع تشيلسي بتسريح الدولي المغربي حكيم زياش، معارا إلى نهاية الموسم الرياضي. وأوضحت الصحف ذاتها أن ميلان تخلى عن صفقة ضم زياش في البداية، بعد رفض تشيلسي لبعض الشروط في بنود العقد،أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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