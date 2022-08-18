بانوراما
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم
تعكس طقوس الأعراس بقبائل أيت وراين الأمازيغية بإقليم تازة، التي تستقر في منطقة الأطلس المتوسط الشمالي، المكانة الخاصة التي تحظى بها العروس من خلال الأهازيج التي ترددها النساء وهن يستقبلنها لدى وصولها إلى بيت أهل العريس، مثل “ترسيت ترست أتميمونت انو ، ترسيت إرسن إربان دا”، ومعناهاأكمل القراءة »
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