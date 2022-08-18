حوادث
“تبخر” مسؤولين تلاعبوا بفواتير”الما والضو”
القضاء أهاب بكل من يعرف مكانهم إبلاغ الشرطة لتقديمهم أمام المحكمة حررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، مساطر بحث غيابية في حق مسؤولين بوكالات مستقلة للماء والكهرباء، استولوا على مبالغ مالية مهمة من فواتير الماء والكهرباء. وكلف رئيس الغرفة للمرة الثانيةأكمل القراءة »
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