الأولى
تحت الدف
ينتخب المواطنون، من ينوب عنهم في تحمل أعباء تسيير شؤونهم واتخاذ القرارات المناسبة، في مواجهة المشاكل القائمة. وينتخب كل ست سنوات، 32 ألفا على صعيد المجالس الترابية، من جماعات وبلديات ومجالس أقاليم وعمالات وجهات لأجل حل مشاكل المواطنين وتلبية حاجياتهم اليومية، وتحسين البنية التحتية في المدن والقرىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا