بانوراما
فوائد “الدلاح”
يعتبر البطيخ الأحمر، فاكهة فصل الصيف بامتياز، وهو من الفواكه المليئة بالماء والسكر الطبيعي والألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات أ و ب6 وسي ومضادات الأكسدة والليكوبين والأحماض الأمينية والبوتاسيوم، إلى جانب أن بذوره غنية بالبروتينات والمغنيسيوم وفيتامين ب والدهون الجيدة. ومن الأسباب التي قد تدفعكأكمل القراءة »
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