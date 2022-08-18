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بانوراما

“كلور” المسابح يهيج الأمراض الجلدية

منذ 8 دقائق
الدكتورة رضوان قالت إن المصابين بالحساسية ينصحون بتجنبه أكدت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية أن كلور المسابح له انعكاسات سلبية على البشرة وفروة الرأس، مضيفة أن عدم احترام بعض المسابح للمعايير الدولية لوضع الكمية الموصى بها منه، يكون سببا في مواجهة مشاكلأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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