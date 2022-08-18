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بانوراما

نجوم الكرة … من الجحيم إلى الشهرة

منذ 8 دقائق
21.06.2013 Virgil Van Dijk signs for Celtic ........................
عانى بعض نجوم كرة القدم العالميين، مشاكل خطيرة كانت ستقضي على حياتهم، لكنهم تجاوزوها بفضل الإرادة ومساعدة الأصدقاء والعائلة، ليكتبوا تاريخا من الفخر والاعتزاز. من الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مرورا بالسنغالي إدوارد ميندي، كلهم عانوا مشاكل اجتماعية وظروفا قاسية، بل منهم من عانى الجوعأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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