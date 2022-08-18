بانوراما
الأحذية الملونة أبرز الصيحات
تعتبر الأحذية الملونة من أبرز صيحات الموضة لموسم الصيف، والتي يمكن اعتمادها في فترات متعددة من اليوم وأيضا لمختلف الإطلالات سواء ذات الطابع “الكاجوال” والرسمية لتضفي لمسات من الأناقة والعصرية على المظهر الخارجي. وكانت الأحذية الملونة واحدة من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، والتي ظهرت بقوة ضمنأكمل القراءة »
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