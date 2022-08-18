الأولى
الحبس لمتهمة بالإساءة للإسلام
اقتنعت هيأة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، بما نسب إلى المدونة التي نشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أساءت من خلالها للدين الإسلامي. وقضت المحكمة في حكمها الذي أصدرته، أخيرا، بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها، وهو الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة وسائلأكمل القراءة »
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