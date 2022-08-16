أسواق
رتبة متقدمة لـ”شاومي”
احتلت مجموعة “شاومي” الرتبة 266 في تصنيف “فورتون غلوبال 500”، لتكون بذلك حسنت ترتيبها على هذه القائمة للسنة الرابعة على التوالي. وحسب مجلة “فورتون”، فقد تمكنت العلامة من إحراز تقدم بأزيد من 200 رتبة في ظرف أربع سنوات، وهو ما يجعل منها المقاولة التكنولوجية الصينية الأسرعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا