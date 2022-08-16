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أسواق

رتبة‭ ‬متقدمة‭ ‬لـ‭”‬شاومي‭” ‬

منذ 7 دقائق
احتلت‭ ‬مجموعة‭ “‬شاومي‭” ‬الرتبة‭ ‬266‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ “‬فورتون‭ ‬غلوبال‭ ‬500‭”‬،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬حسنت‭ ‬ترتيبها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬ وحسب‭ ‬مجلة‭ “‬فورتون‭”‬،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬العلامة‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬بأزيد‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رتبة‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منها‭ ‬المقاولة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الصينية‭ ‬الأسرع‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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