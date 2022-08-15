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وطنية

“آيات شيطانية” تنبعث!

منذ 4 دقائق
محاولة اغتيال مؤلفها تمنحها دعاية مجانية بعد أن كاد يطويها النسيان المشهد البشع نفسه يتكرر.. متطرف مغرر به يهاجم مفكرا أو كاتبا أو أديبا ليغتاله، أو يحاول ذلك، دون أن يكون بالضرورة قد قرأ ما كتب، فقط مدفوعا بجرعات الحقد والكراهية التي حقن بها دماغه من قبلأكمل القراءة »

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