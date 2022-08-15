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الترشيح لجوائز الأوسكار ينطلق في المغرب

منذ 4 دقائق
لجنة بالمركز السينمائي المغربي لاختيار الأفلام المرشحة أعلن المركز السينمائي المغربي عن فتح باب الترشيح لاختيار العمل الذي سيمثل المغرب في فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقرر في 12 مارس المقبل في لوس أنجلوس. وأوضح المركز أنه من المقرر أن تعقد لجنةأكمل القراءة »

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