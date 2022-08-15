وطنية
لا مقررات دراسية بالمكتبات!
برلمانيون يراسلون وزارة بنموسى للاستفسار وتخوفات من رفع الاثمنة على بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء العطلة الصيفية، اختفت الكتب المدرسية من المكتبات، بعد أن التمست جمعية الناشرين من الحكومة التدخل للحيلولة دون رفع أسعار الكتب والمطبوعات المدرسية بنسبة 25 في المائة، والتي سيكون لها وقع على جيوبأكمل القراءة »
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