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وطنية

لا‭ ‬مقررات‭ ‬دراسية‭ ‬بالمكتبات‭!‬

منذ 4 دقائق
برلمانيون‭ ‬يراسلون‭ ‬وزارة‭ ‬بنموسى‭ ‬للاستفسار‭ ‬وتخوفات‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الاثمنة على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭  ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬اختفت‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬المكتبات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬التمست‭ ‬جمعية‭ ‬الناشرين‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬التدخل‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الكتب‭ ‬والمطبوعات‭ ‬المدرسية‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬والتي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬جيوب‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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