الرياضة
المغرب يضاعف رصيده إلى 35 ميدالية
ألعاب القوى أنهت مشاركتها بإحراز 14 منها والكرة الحديدية تدخل سبورة الميداليات ضاعفت المشاركة المغربية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها قونيا بتركيا إلى غاية الخميس المقبل، رصيدها من الميداليات إلى 35، منها تسع ذهبيات وست فضيات و20 نحاسية، ويحافظ على الرتبة السابعة في الترتيب المؤقت.أكمل القراءة »
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