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الصباح الفني

لطفي‭ ‬يحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنته

منذ 5 دقائق
عمر‭ ‬لطفي‭ (‬خاص‭)‬
نظم‭ ‬الممثل‭ ‬عمر‭ ‬لطفي‭ ‬رفقة‭ ‬زوجته‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬حفلا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنتهما‭ “‬ماجدة‭”‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والمقربين‭ ‬منهما‭.‬ واختار‭ ‬لطفي‭ ‬تقاسم‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬الحفل‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬له‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬إلى‭ ‬ابنته‭ ‬قوله‭أكمل القراءة »

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