الصباح الفني
لطفي يحتفل بعيد ميلاد ابنته
نظم الممثل عمر لطفي رفقة زوجته الممثلة فرح الفاسي حفلا بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما “ماجدة”، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين منهما. واختار لطفي تقاسم بعضا من أجواء الحفل مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، كما جاء في تعليقه له عبارة عن رسالة من أب إلى ابنته قولهأكمل القراءة »
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