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اذاعة وتلفزيون

منصة للأفلام والرياضة عالمية بالمغرب

منذ 4 دقائق
أعلنت منصة “STARZPLAY”، عن إطلاق باقة رياضية خاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت المنصة، حسب بلاغ توصلت به “الصباح”، أن الباقة تهدف إلى إثراء المحتوى الرياضي الترفيهي بالمنطقة عبر تزويد المشاهدين بمنصة واحدة مخصصة لبث أروع الأحداث الرياضية وأكثرها تشويقا بدمج النطاق الحالي للقنوات الرياضية، التي تضمهاأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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