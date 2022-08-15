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منصة للأفلام والرياضة عالمية بالمغرب
أعلنت منصة “STARZPLAY”، عن إطلاق باقة رياضية خاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت المنصة، حسب بلاغ توصلت به “الصباح”، أن الباقة تهدف إلى إثراء المحتوى الرياضي الترفيهي بالمنطقة عبر تزويد المشاهدين بمنصة واحدة مخصصة لبث أروع الأحداث الرياضية وأكثرها تشويقا بدمج النطاق الحالي للقنوات الرياضية، التي تضمهاأكمل القراءة »
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