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منذ 4 دقائق
 غانم في “تسليم أهالي” وصلت إيرادات فيلم “تسليم أهالي” للنجمة دنيا سمير غانم، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما إلى 7 ملايين و300 ألف جنيه في أسبوعه الأول بالقاعات السينمائية، إذ انطلق عرضه يوم ثالث غشت الجاري. وفيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشامأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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