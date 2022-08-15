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غانم في “تسليم أهالي” وصلت إيرادات فيلم “تسليم أهالي” للنجمة دنيا سمير غانم، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما إلى 7 ملايين و300 ألف جنيه في أسبوعه الأول بالقاعات السينمائية، إذ انطلق عرضه يوم ثالث غشت الجاري. وفيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشامأكمل القراءة »
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