اذاعة وتلفزيون
” سلمات أبو البنات” على “إم بي سي 5”
يلتقي مشاهدو قناة “إم بي سي 5” اليوم (الاثنين) على الساعة السابعة مساء مع أحداث الجزء الأول من مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي يعتبر من الإنتاجات الدرامية المغربية التي حققت نجاحا كبيرا. ويشارك في بطولة “سلمات أبو البنات”، محمد خيي، والسعدية لديب، وعمر لطفي، والبشير عبده، وآخرونأكمل القراءة »
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