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المرأة القروية في “خير لبلاد”
كساب بنداوود يرصد دورها لإثبات ذاتها وصور حلقات جديدة يضرب كساب بنداوود، معد ومقدم برنامج “خير لبلاد” على القناة الثانية موعدا للمشاهدين خلال غشت الجاري مع مجموعة من الحلقات الجديدة، التي انتقل فيها إلى عدة مناطق بالعالم القروي، وكانت من بينها حلقة ترصد دور المرأة القروية لإثباتأكمل القراءة »
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