بالصور..”أجنتيس” تشيد ثاني مستشفى ضخم بساحل العاج

تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ التوجه الأفريقي للمغرب وتعزيز التعاون جنوب- جنوب، ترأس عادل مسفيوي، الرئيس المدير العام لمجموعة “أجنتيس” الخاصة بالبنيات التحتية الطبية، رفقة باتريك أتشي، رئيس الوزراء الإيفواري، ومسؤولين رفيعي المستوى، أول أمس (الأربعاء)، مراسيم وضع حجر الأساس لمشروع المستشفى العام لكونغ، شمال ساحل العاج.

وبهذه المناسبة، عبر مسفيوي عن فخره بالثقة التي وضعتها الحكومة الإيفوارية في مجموعته، المتخصصة في تصميم وتجهيز المستشفيات والعيادات بمختلف البلدان الافريقية، لأجل تشييد هذا المشروع الضخم، مشيرا إلى أنه ينضاف لـ 5 مراكز استشفائية أخرى، ستتولى “أجنتيس” تشييدها في ساحل العاج.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لـ”الصباح”، أن “المستشفى الجديد لكونغ يمتد على مساحة إجمالية قدرها 8,5 هكتار، تضم تخصصات مختلفة من بينها طب النساء والأطفال والجراحة العامة والطب العام وطب العيون، ثم أقسام متعددة للاستشفاء والإنعاش والمستعجلات، وقسم خاص بفحوصات الأشعة والتحاليل الطبية ومرافق أخرى، فيما تبلع طاقته الاستيعابية 129 سريرا”.

وينضاف هذا المشروع الجديد، الذي بلغت كلفته الإجمالية 33 مليار فرنك أفريقي ( ما يناهز 534 مليون درهم)، لمجموعة مراكز حيوية أخرى يرتقب أن ترى النور قريبا بالكوت ديفوار، من بينها المستشفى الجهوي لأوديين، شمال الكوت ديفوار، الذي أعطيت انطلاقة أشغاله، الثلاثاء الماضي، قصد دعم وزيادة القدرة التشغيلية للمرافق الصحية بالبلد وتحسين مستوى خدماتها.

من جهته، قال بيير ديمبا، وزير الصحة الإيفواري، إن تاريخ تسليم المستشفى العام لكونغ حدد في 2023، وإن “سكان كونغ لن يضطروا حينها إلى السفر مسافات طويلة للحصول على العلاج”، معبرا عن فرحه بهذا المشروع الذي سيسد الخصاص الذي تعانيه المنطقة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الصحية.

(ي.ع)