بانوراما
“النكافة”…”عرابة” العرس المغربي
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 11 كان ومازال دور “النكافة” مهما في العرس المغربي، بل وهو محوره، إذ هي من تتولى تزيين العروس والإشراف على كل إطلالاتها حتى تبدو في أبهى حلة في ليلة العمر. وتوصف “النكافة” ب”عرابة” العرس المغربي، التي تلعب دورا مهما، كما تحظى بمكانة بارزةأكمل القراءة »
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