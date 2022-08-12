بانوراما
السفر يعرض الحامل للخطر
الدكتورة شادي قالت إن هناك حالات لا يسمح فيها بالسفر أثناء الحمل أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة أن هناك حالات خلال الحمل يمنع فيها السفر بشكل نهائي، من بينها ما يعرف ب”لا بايونس”، إذ يكون الرحم منخفضا ويرتفع خطر اقتلاع غشاء المشيمة. ويعتبر الحمل حالة مرضيةأكمل القراءة »
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