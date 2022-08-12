fbpx
بانوراما

السفر يعرض الحامل للخطر

منذ 10 دقائق
الدكتورة شادي قالت إن هناك حالات لا يسمح فيها بالسفر أثناء الحمل أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة أن هناك حالات خلال الحمل يمنع فيها السفر بشكل نهائي، من بينها ما يعرف ب”لا بايونس”، إذ يكون الرحم منخفضا ويرتفع خطر اقتلاع غشاء المشيمة. ويعتبر الحمل حالة مرضيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.