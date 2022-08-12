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بانوراما

“الحوزية”…الغابة والبحر

منذ 46 ثانية
الشاطئ نافذة سكان أزمور على المحيط الأطلسي  يقع شاطئ الحوزية على بعد كيلومترين من أزمور، على مصب نهر أم الربيع، ويعد من أنظف الشواطئ بالجديدة وأزمور وأكثرها استقطابا للمصطافين منذ القديم. ينفرد باحتوائه على عدد كبير من المخيمات التابعة لقطاعات البريد والقوات المساعدة والمكتب الوطني للكهرباء والمكتبأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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