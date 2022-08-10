كوفيد-19 : 148 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 357 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و712 ألف و909 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و373 ألف و732 شخصا، مقابل 24 مليون و882 ألف و571 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 31 ألف و648 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و35 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و245 ألف و170 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (38)، والشرق (26)، والرباط سلا القنيطرة (24)، وفاس مكناس (22)، وطنجة تطوان الحسيمة (20)، ومراكش آسفي (10)، وبني ملال خنيفرة (3)، وسوس ماسة (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، ودرعة تافيلالت (1)، وكلميم وادنون (1).

أما بالنسبة لحالتي الوفاة فقد تم تسجيلهما بجهة وسوس ماسة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 1603 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 44 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,8 في المائة.