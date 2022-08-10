بالصور… “أجنتيس” تتولى تشييد مستشفى جهوي بشمال الكوت ديفوار

ترأس عادل مسفيوي، الرئيس المدير العام لمجموعة “أجنتيس” الخاصة بالبنيات التحتية الطبية، رفقة باتريك أتشي، رئيس الوزراء الإيفواري، اليوم (الثلاثاء)، مراسيم إطلاق أشغال المركز الاستشفائي الجهوي الجديد لأوديين، شمال الكوت ديفوار.

وجرى وضع حجر أساس المشروع الضخم، الذي تشرف عليه مجموعة “أجنتيس”، المتخصصة في تصميم وتجهيز المستشفيات والعيادات بمختلف البلدان الافريقية، بحضور بيير ديمبا، وزير الصحة الإيفواري، وكوفي جيسان، وزير التعليم الفني والتكوين المهني في ساحل العاج.

ويأتي هذا المشروع، الذي بلغت كلفته أزيد من 480 مليون درهم مغربي، لتعزيز سبل التعاون بين المغرب وساحل العاج (كوت ديفوار)، من خلال الشراكة التي جمعت الحكومة الإيفوارية ومجموعة “أجنتيس” المغربية، المكلفة بأشغال تشييد المركز الحيوي، الذي سيسهم في تحقيق أهداف تطوير القطاع الصحي بالبلد.

وبهذه المناسبة، قال عادل مسفيوي، الرئيس المدير العام لـ”أجنتيس” أنه “فخور بأن تكون مؤسسته ضمن الفاعلين السياسيين في برنامج لا تركز الخدمات الصحية، الذي أطلقته الحكومة الإيفوارية قبل مدة”، مشيرا إلى أن الحكومة الإيفوارية اختارت الشركة المغربية لتشييد أشغال 5 مراكز استشفائية أخرى في ساحل العاج، بغرض دعم وزيادة القدرة التشغيلية للمرافق الصحية وتحسين مستوى خدماتها.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لـ “الصباح”، أن هذا المشروع، شأنه شأن المراكز الأخرى المرتقب تشييدها، يعد أحد المشاريع الأكثر شمولية في التخصصات الطبية إذ سيتم بناء وتجهيز مستشفى متكامل من جميع التخصصات الطبية، لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان وزيادة كفاءة الموارد البشرية في القطاع.

ويمتد المركز الاستشفائي الجديد على مساحة إجمالية قدرها 10.5 هكتار، تضم تخصصات مختلفة أبرزها الأمراض الجلدية وأمراض الكلي وأمراض القلب وطب الأعصاب وأمراض الجهاز الهضمي، ثم طب الأورام والطب النفسي، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 187 سريرا.

(ي.ع)