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الصباح الفني

سيدي‭ ‬بنور‭ ‬تستعد‭ ‬للخيمة‭ ‬السينمائية

منذ 6 دقائق
تنظم‭ ‬جمعية‭ ‬الجعفرية‭ ‬للإنماء‭ ‬القروي‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للخيمة‭ ‬السينمائية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭ ‬بدار‭ ‬الشباب‭ ‬سيدي‭ ‬بنور‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬السينما‭ ‬رافعة‭ ‬للتنمية‭”.‬ ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬المنظمة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬عمالة‭ ‬الإقليم‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي،‭ ‬عروضا‭ ‬سينمائية‭ ‬لأفلام‭ ‬مغربية‭ ‬طويلة‭أكمل القراءة »

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