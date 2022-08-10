الصباح الفني
سيدي بنور تستعد للخيمة السينمائية
تنظم جمعية الجعفرية للإنماء القروي الدورة الحادية عشرة للخيمة السينمائية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 دجنبر المقبل بدار الشباب سيدي بنور تحت شعار “السينما رافعة للتنمية”. ويتضمن برنامج الدورة الجديدة المنظمة تحت إشراف عمالة الإقليم وبدعم من المركز السينمائي المغربي، عروضا سينمائية لأفلام مغربية طويلةأكمل القراءة »
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