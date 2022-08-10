الصباح الفني
أمسية طربية بالبيضاء
نظمت جمعية القمر الأحمر للموسيقى العربية، أخيرا، حفلا غنائيا طربيا بإحدى قاعات البيضاء، لمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش. الحفل الغنائي عرف مشاركة العديد من الأصوات الطربية منها المطربتان إلهام نوارة وسعيدة بنياز والمطرب المصري محمد حمودة، بمرافقة فرقة موسيقية يقودها المايسترو وعازف القانون عبد الحق قالة. واشتملأكمل القراءة »
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