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الصباح الفني

أمسية‭ ‬طربية‭ ‬بالبيضاء

منذ 5 دقائق
نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬القمر‭ ‬الأحمر‭ ‬للموسيقى‭ ‬العربية،‭ ‬أخيرا،‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬طربيا‭ ‬بإحدى‭ ‬قاعات‭ ‬البيضاء،‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬23‭ ‬لعيد‭ ‬العرش‭.‬ الحفل‭ ‬الغنائي‭ ‬عرف‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الطربية‭ ‬منها‭ ‬المطربتان‭ ‬إلهام‭ ‬نوارة‭ ‬وسعيدة‭ ‬بنياز‭ ‬والمطرب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬حمودة،‭ ‬بمرافقة‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقية‭ ‬يقودها‭ ‬المايسترو‭ ‬وعازف‭ ‬القانون‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬قالة‭.‬ واشتمل‭أكمل القراءة »

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