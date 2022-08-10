اذاعة وتلفزيون
“عبور مرحبا” على “تمازيغت”
يوميات من إعداد وتقديم سمير المقدم بعدة نقاط منها موانئ ومطارات تبث قناة “تمازيغت” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون يوميات “عبور مرحبا 2022″، التي تواكب عملية عبور مغاربة العالم في مجموعة من النقاط من بينها موانئ ومطارات، إلى جانب رصد مختلف الخدمات المقدمة لهم فيأكمل القراءة »
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