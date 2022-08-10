fbpx
اذاعة وتلفزيون

“عبور مرحبا” على “تمازيغت”

منذ 5 دقائق
يوميات من إعداد وتقديم سمير المقدم بعدة نقاط منها موانئ ومطارات تبث قناة “تمازيغت” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون يوميات “عبور مرحبا 2022″، التي تواكب عملية عبور مغاربة العالم في مجموعة من النقاط من بينها موانئ ومطارات، إلى جانب رصد مختلف الخدمات المقدمة لهم فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.