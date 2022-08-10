حوادث
6 سنوات لمخرب سيارة للشرطة
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح باستعمال ناقلة ذات محرك وإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر بملك الدولة والسكر العلني البين، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا. وأحالت الدائرة الأولى المتهم على الشرطة القضائية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا