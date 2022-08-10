fbpx
حوادث

6 سنوات لمخرب سيارة للشرطة

منذ 4 دقائق
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح باستعمال ناقلة ذات محرك وإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر بملك الدولة والسكر العلني البين، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا. وأحالت الدائرة الأولى المتهم على الشرطة القضائية،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.