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وطنية

الأغنياء‭ ‬يعيشون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفقراء‭ ‬بالمغرب‭ ‬

منذ 4 دقائق
دراسة‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬الميسورين‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬سنة‭ ‬إضافية كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الطبقات‭ ‬الغنية،‭ ‬يعيشون‭ ‬4‭.‬5‭ ‬سنوات‭ ‬خلال‭ ‬حياتهم،‭ ‬مقاربة‭ ‬مع‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الطبقات‭ ‬الفقيرة،‭ ‬وأبانت‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬باللامساواة‭ ‬أو‭ ‬التفاوتات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الموت،‭ ‬وهي‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها،‭ ‬محمد‭أكمل القراءة »

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