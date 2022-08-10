وطنية
الأغنياء يعيشون أكثر من الفقراء بالمغرب
دراسة كشفت أن الميسورين يستفيدون من 4 سنوات ونصف سنة إضافية كشفت دراسة غير مسبوقة في المغرب، أن الأشخاص المنتمين إلى الطبقات الغنية، يعيشون 4.5 سنوات خلال حياتهم، مقاربة مع المنتمين إلى الطبقات الفقيرة، وأبانت ما وصفته باللامساواة أو التفاوتات في مواجهة الموت، وهي دراسة أجراها، محمدأكمل القراءة »
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