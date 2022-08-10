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تكريم مهنيي السينما في طنجة

منذ 6 دقائق
منهم جنيني والتازي والمريكي وبوديح وعلي حسن أفاد المركز السينمائي المغربي بأن الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم، التي ستقام بطنجة بين 16 و24 شتنبر المقبل، ستشهد تكريم المخرجين إيزة جنيني ومحمد عبد الرحمن التازي، والمنتجة سعاد المريكي، ورئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما، الحسين بوديح، وكذا كاتب السيناريوأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق
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