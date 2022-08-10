حوادث
إيقاف مبحوث عنهما دوليا بالشمال
أسفرت عملية التنقيط وإجراءات التنسيق الدولي، التي باشرتها، أخيرا، عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بطنجة، عن إيقاف هولندي، بعد أن تبين أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر في حقه من قبل السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا