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حوادث

إيقاف مبحوث عنهما دوليا بالشمال

منذ 5 دقائق
أسفرت عملية التنقيط وإجراءات التنسيق الدولي، التي باشرتها، أخيرا، عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بطنجة، عن إيقاف هولندي، بعد أن تبين أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر في حقه من قبل السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.أكمل القراءة »

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