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اذاعة وتلفزيون

“ميس مارفل” في “ديزني بلس”

منذ 6 دقائق
أطلقت منصة “ديزني بلس”، أخيرا، بث الحلقات الست من مسلسل “ميس مارفل”، الذي ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم “مارفل” السينمائي. ويتعرف المشاهد في المسلسل إلى كامالا خان، أول بطلة خارقة مسلمة كما تم تداوله، فخان من أصول باكستانية، تعيش في الولايات المتحدة ضمن أسرة مسلمة، إذأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق
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