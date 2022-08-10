وطنية
تراجع إحداث المقاولات بالنصف
تباطأت وتيرة إحداث المقاولات، خلال السنة الجارية، إذ لم يتجاوز عدد الوحدات المحدثة 48 ألف وحدة، مقابل حوالي 105 آلاف وحدة في السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بناقص 54 في المائة. ووصل العدد الإجمالي للمقاولات بالمغرب إلى غاية 2022، مليونين و30 ألفا و 52 وحدة، حسب معطياتأكمل القراءة »
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