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وطنية

تراجع‭ ‬إحداث‭ ‬المقاولات‭ ‬بالنصف

منذ 3 دقائق
تباطأت‭ ‬وتيرة‭ ‬إحداث‭ ‬المقاولات،‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬المحدثة‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬وحدة،‭ ‬مقابل‭ ‬حوالي‭ ‬105‭ ‬آلاف‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تراجعا‭ ‬بناقص‭ ‬54‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬ووصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمقاولات‭ ‬بالمغرب‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬2022،‭ ‬مليونين‭ ‬و30‭ ‬ألفا‭ ‬و‭ ‬52‭ ‬وحدة،‭ ‬حسب‭ ‬معطيات‭أكمل القراءة »

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