الصباح الفني
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سلحفاة برأسين وذيلين نجت سلحفاة من الموت رغم ولادتها برأسين وذيلين في مزرعة هولندية، وقال بيطريون إن لديها “كل الآمال كي تعيش حياة صحية مديدة”. وأطلق على السلحفاة اسم “سورت” (ومعناه “الحظ” باللغة البرتغالية) وهي لديها قوقعة واحدة، وأربعة قوائم أمامية، وجهازان تنفسيان ولكنها ولدت بقلب واحدأكمل القراءة »
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