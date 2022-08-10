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الصباح الفني

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منذ 5 دقائق
سلحفاة‭ ‬برأسين‭ ‬وذيلين نجت‭ ‬سلحفاة‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬رغم‭ ‬ولادتها‭ ‬برأسين‭ ‬وذيلين‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬هولندية،‭ ‬وقال‭ ‬بيطريون‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ “‬كل‭ ‬الآمال‭ ‬كي‭ ‬تعيش‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬مديدة‭”. ‬وأطلق‭ ‬على‭ ‬السلحفاة‭ ‬اسم‭ “‬سورت‭” (‬ومعناه‭ “‬الحظ‭” ‬باللغة‭ ‬البرتغالية‭) ‬وهي‭ ‬لديها‭ ‬قوقعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وأربعة‭ ‬قوائم‭ ‬أمامية،‭ ‬وجهازان‭ ‬تنفسيان‭ ‬ولكنها‭ ‬ولدت‭ ‬بقلب‭ ‬واحد‭أكمل القراءة »

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