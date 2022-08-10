وطنية
مخالفات هدر الماء أمام القضاء
لجان المراقبة شرعت في إحالة الملفات على النيابة العامة وذعائر ثقيلة في حال ثبوت السرقة أحالت فرق مراقبة هدر الماء ملفات على النيابة العامة، وجاءت أولى المخالفات من لدن لجان مشتركة بين شرطة الماء والسلطات المحلية بالرباط، وتتعلق أغلبها باستعمال الخراطيم لغسل واجهة المحلات وسقي أغراس ملحقاتأكمل القراءة »
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