الرياضة
جمـع أولمبيـك آسفـي مهـدد بالتأجيـل
المنخرطون لم يتوصلوا بالتقريرين الأدبي والمالي ومرشح وحيد للرئاسة يعقد المكتب المسير لأولمبيك آسفي لكرة القدم، جمعه العام، اليوم (الأربعاء)، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، بأحد المراكز الخاصة بالمدينة. وتوصل المنخرطون في وقت سابق برسالة نصية قصيرة عبر تطبيق “واتساب”، تخبرهم أنه تقرر عقد الجمع في هذاأكمل القراءة »
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