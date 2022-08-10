الرياضة
مشمور يحطم الرقم القياسي الوطني في 100 متر
صمد لـ 11 سنة وفارس يمنح الرياضة الوطنية أول ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي تمكن العداء المغربي شكير مشمور، من تحطيم الرقم القياسي الوطني في 100 متر، أول أمس (الاثنين)، خلال مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها قونيا بتركيا. وجاء تحطيم الرقم القياسي الوطنيأكمل القراءة »
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