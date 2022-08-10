الرياضة
الجامعة تصدم وجدة في قضية وادو
مازالت قضية وادو حاضرة ضمن المشاكل التي يعانيها مولودية وجدة، منذ إعلان محمد هوار رئيس مولودية وجدة قرار الانفصال عن عبدالسلام وادو في يناير 2021، إذ أصدرت غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، أول أمس (الاثنين )، حكما لصالح المدرب السابق لمولودية وجدة، في ملف نزاعهأكمل القراءة »
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