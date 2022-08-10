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الرياضة

الأولمبي يواجه السعودية بالألعاب الإسلامية

منذ دقيقتين
يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم (الأربعاء)، أولى مبارياته ضمن ألعاب التضامن الإسلامي، أمام نظيره السعودي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره السعودي انطلاقا من 11 والنصف صباحا، وعينه على تحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى نصف النهاية بشكل رسمي، قبل أن يخوضأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين
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