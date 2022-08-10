الرياضة
الأولمبي يواجه السعودية بالألعاب الإسلامية
يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم (الأربعاء)، أولى مبارياته ضمن ألعاب التضامن الإسلامي، أمام نظيره السعودي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره السعودي انطلاقا من 11 والنصف صباحا، وعينه على تحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى نصف النهاية بشكل رسمي، قبل أن يخوضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا