الرياضة
وفيق سابع انتدابات تطوان
وقع إسماعيل وفيق، المدافع الأيمن السابق للدفاع الحسني الجديدي وشباب مريرت وسطاد المغربي وحسنية أكادير، عقدا مع المغرب التطواني، يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر. ويعد وفيق (26 سنة)، سابع انتدابات المغرب التطواني، بعد حسم صفقات حمزة الغطاس وسفيان الجزولي ومعاد كلوس وياسين جبيرة ومحمد الرضواني وحارسأكمل القراءة »
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