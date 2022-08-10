الرياضة
البكـاري يقتـرب مـن السريـع
أصبح سريع وادي زم قريبا من التعاقد مع محمد البكاري، من أجل تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، بهدف العودة السريعة إلى بطولة القسم الأول، وتكرار ما حققه قبل ست سنوات. ومن المنتظر أن يحل البكاري بوادي زم لتوقيع العقد، والشروع مباشرة في تدريب الفريق، والاستفادة من الفترةأكمل القراءة »
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