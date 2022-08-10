بانوراما
“كليت العصا” من أجل الفن
السايح… الوجه الآخر 3 والده كسر آلاته الموسيقية وأول عروضه المسرحية بثت على “دوزيم” جواد السايح، من أشهر الفكاهيين المغاربة، الذين استطاعوا فرض أنفسهم في الساحة الفنية، من خلال أعمال مميزة. اسم استطاع أن يسرق الضحكة من جمهوره، ويسافر به نحو عالم الفرجة والمتعة. قدم أعمالا كثيرة،أكمل القراءة »
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