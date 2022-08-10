الرياضة
منتخب التنس بكأس “ديفيس” بالجزائر
تنطلق اليوم (الأربعاء)، كأس “ديفيس” للتنس، المجموعة الإفريقية الثالثة، بالجزائر، بمشاركة المنتخب الوطني، وتتواصل إلى غاية السبت المقبل. وجاء المنتخب في المجموعة الثانية، التي تشمل كينيا وناميبيا والجزائر، ويضم في صفوقه آدم منذر ويونس العلمي وياسين دليمي ومهدي بنشقرون. ومن المنتظر أن تتأهل ثلاثة منتخبات لـ”البلاي أوف”أكمل القراءة »
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