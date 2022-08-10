الأولى
درونات إيرانية لدى “بوليساريو”
واشنطن تضع الجبهة ضمن وكلاء الجمهورية الإسلامية أقر الكونغرس الأمريكي قانونا يقضي بدعم القدرات العسكرية الجوية لمجموعة من الدول الصديقة للولايات المتحدة، في مقدمتها المغرب، لمواجهة تهديدات تستهدفه على الحدود المتاخمة للصحراء، في إشارة إلى وضع «بوليساريو» ضمن زبناء السلاح الإيراني، خاصة في ما يتعلق بالطائرات المسيرةأكمل القراءة »
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