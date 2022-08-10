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درونات إيرانية لدى “بوليساريو”

منذ 9 دقائق
واشنطن تضع الجبهة ضمن وكلاء الجمهورية الإسلامية أقر الكونغرس الأمريكي قانونا يقضي بدعم القدرات العسكرية الجوية لمجموعة من الدول الصديقة للولايات المتحدة، في مقدمتها المغرب، لمواجهة تهديدات تستهدفه على الحدود المتاخمة للصحراء، في إشارة إلى وضع «بوليساريو» ضمن زبناء السلاح الإيراني، خاصة في ما يتعلق بالطائرات المسيرةأكمل القراءة »

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