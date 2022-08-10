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الرياضة

بنشيخة ببركان

منذ 3 دقائق
تعاقد نهضة بركان، أول أمس (الاثنين)، مع الجزائري عبدالحق بنشيخة، للإشراف على تداريب الفريق خلفا للكونغولي فلوران إيبينغي، الذي قرر الرحيل لتدريب الهلال السوداني. وسيقود بنشيخة نهضة بركان وفق عقد يمتد لموسمين رياضيين، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ استقبل من قبل أعضاء بالمكتب المسير بأحدأكمل القراءة »

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