مجتمع
إشراك الجماعات في وضع برامج التعليم
استعرضت الندوة التي استعرضت مشاكل التعليم الأولي، مداخلات كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إقليم أزيلال، ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال وخنيفرة، الجماعة الترابية ناوور والجماعة الترابية أفورار والجماعةأكمل القراءة »
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