الرياضة
موتسيبي يكشف تفاصيل “السوبر”
تفاصيل كاملة عن المسابقة المنتظرة في ندوة من تنزانيا يكشف باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن تفاصيل بطولة “السوبر الإفريقي”، اليوم (الأربعاء)، في ندوة صحافية، بأروشا التنزانية. وسيتضمن إعلان رئيس “كاف”، كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، التي ستعرف مشاركة 24 أكبر ناد في القارة، ستتوزعأكمل القراءة »
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