الرياضة
عموتة يستنجد بلاعبي الوداد
استدعى جبران والجعدي والحسوني والعملود للتحضير لدوري النمسا استنجد الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، بلاعبي الوداد الرياضي للمشاركة في الدوري الدولي، الذي تحتضنه النمسا في الفترة الممتدة ما بين 17 و27 غشت الجاري. واستدعى عموتة يحيى جبران ورضا الجعدي وأيمن الحسوني وأيوب العملود، بعدما غابوا عن المعسكرأكمل القراءة »
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